У США повідомили про амбітні плани щодо виробництва дронів

Йдеться про тисячі одиниць.

У США планують виробити близько двох тисяч дронів за два роки. Вони будуть використані для протистояння з Китаєм. Про це повідомляє видання The Drive, інформує ZN.ua.

У США повідомили про амбітні плани щодо виробництва дронів
© Rheinmetall

Подібний підхід, на думку Пентагона, допоможе Сполученим Штатам урівняти шанси в перегонах озброєнь з Китаєм, який активно нарощує свій потенціал. Таким чином, оборонний комплекс передасть збройним силам США близько двох тисяч безпілотних апаратів різного призначення для введення масштабної війни.

Вимоги досить прості - дрони мають бути дешевими, технологічними та смертоносними, з розвиненим штучним інтелектом для прийняття самостійних рішень.

Нові безпілотні системи мають бути спроєктовані "з поглядом у завтрашній день". Переваги таких систем в тому, що США зможе зменшити кількість людей на передньому краю, та забезпечити впевнене знищення цілей, а також проведення розвідки.

США досить детально аналізують досвід використання безпілотників у війні в Україні для створення в майбутньому оптимальних систем із залученням приватних та державних виробників.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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