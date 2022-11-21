У Китаї розробили "вбивцю дронів": фото та характеристики нової машини ППО

У Китаї під час торговельної виставки оборонної промисловості презентували потужну систему протиповітряної оборони. Зенітно-ракетна інтегрована система Type 625E озброєна як ракетами, так і гарматою системи Гатлінга, інформує Апостроф .

Про це пише видання Тhedrive.

Інформації про технічні характеристики Type 625E небагато, у його розробці брав участь китайський державний виробник цивільних та військових технологій, які виробляються для внутрішніх та зарубіжних замовників China South Industries Group Corporation (CSGC), а також "Норінко" (абревіатура, яку використовують для China North Industries Group Corporation, коли компанія веде бізнес на міжнародному рівні).

Як зазначають фахівці, судячи лише з фото системи, ЗРК малої дальності Type 625Е (SHORAD) виглядає як самохідна зенітна артилерійська установка 8x8 та свого роду зенітно-ракетний комплекс. Він мав піксельний пустельний камуфляж та комплексне озброєння. Особливу увагу до себе приковує його вежа з великою гарматою типу Гатлінга, вважається, що це 25-мм різновид. Експерти додають, що система оснащена чотирма касетними ракетами, встановленими з обох боків вежі. Точний тип ракети, що використовується в цій системі, невідомий, проте загальна конфігурація дозволяє припустити, що це можуть бути ракети малої дальності FB-10.

Ракети серії FB, очевидно, можуть вражати повітряні цілі на низькій висоті, максимальній дальності близько 10 км, і досягати висоти від 15-ти до 5 тисяч метрів.

Ракети типу FB-10 мають технічні характеристики, еквівалентні китайській зенітно-ракетній системі Hongqi-10 (HQ-10), призначеній для морського середовища. HQ-10 є похідним від ракети RIM-116 з рухомим корпусом, яка також використовує дворежимне наведення, хоча ця функція призначена для захисту від корабельних ракет з радіолокаційними випромінювачами.

На деяких фото Type 625E також можна побачити радар, що виходить із ракетної системи. Цей пристрій, хоч і не має назви, ймовірно, доповнить протиповітряну роль системи, дозволяючи операторам виявляти і відстежувати низьколітаючі літальні апарати, такі як безпілотники, гелікоптери та крилаті ракети, перш ніж вступати в бій. У ролику для Type 625E можна побачити, як система одночасно задіює кілька дронів через інфрачервону камеру, що дозволяє припустити, що інфрачервоні оптичні датчики також встановлені на Type 625E. Зокрема, очікується, що дрони стануть основним чинником у майбутніх конфліктах, що неодноразово підтверджувалося під час війни в Україні, і Китай і Тайвань досягли помітних успіхів у цій галузі.