Риби можуть впізнати самих себе на фото – вчені

Це означає, що вони можуть мати самосвідомість.

Риби можуть впізнати самих себе на фото – вчені
Рибки можуть впізнатит себе у дзеркалі та на фотографії
© Osaka Metropolitan University

Існує міф, що пам'яті золотої рибки вистачає лише на три секунди, і він може сформувати у нас неправильне уявлення про їхні розумові здібності. У новому дослідженні вчені виявили, що деякі риби можуть впізнавати себе на фотографіях, тобто вони входять до досить обмеженої групи тварин, які мають самосвідомість, повідомляє New Atlas.

Наявність самосвідомості означає, що тварини мають найвищі розумові здібності. Зазвичай її перевіряють за допомогою дзеркал: багато тварин, наприклад собаки, реагують на відображення так, ніби це хтось інший, але дехто здатний впізнати себе. Пройти тест вдалося людиноподібним мавпам, дельфінам, слонам та деяким птахам. Діти можуть впоратися з ним, починаючи з приблизно півтора року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
SpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатомSpaceX випробовувала ракетну систему Starship — Маск задоволений результатом
Вчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні ЗемліВчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні Землі
Астрономи знайшли галактику, яка не випромінює світлоАстрономи знайшли галактику, яка не випромінює світло
Вчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над ГаваямиВчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над Гаваями
До Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з містДо Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з міст
Блок рекламы


Похожие новости
Сонячна система може виявитися унікальною для Всесвіту – вченіСонячна система може виявитися унікальною для Всесвіту – вчені
Вчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні ЗемліВчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні Землі
NASA показало фото найбільшої спіральної галактикиNASA показало фото найбільшої спіральної галактики
Вчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над ГаваямиВчені пояснили появу «коду Матриці» у небі над Гаваями
В Україні розробили дрон Spire для знищення "шахідів": фотоВ Україні розробили дрон Spire для знищення "шахідів": фото
Вчені розшифрували листи, написані Марією Стюарт у в'язниціВчені розшифрували листи, написані Марією Стюарт у в'язниці
Через землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і картаЧерез землетрус у Туреччині земля за добу "пройшла шлях" у 50 років: фото і карта
Японські вчені розробили технологію тактильного обмінуЯпонські вчені розробили технологію тактильного обміну
Вчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику СатурнаВчені припустили існування «невидимого» океану на супутнику Сатурна
У Бельгії знайшли загадковий "магічний" артефакт, якому понад 1600 років: фотоУ Бельгії знайшли загадковий "магічний" артефакт, якому понад 1600 років: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости