Риби можуть впізнати самих себе на фото – вчені

Існує міф, що пам'яті золотої рибки вистачає лише на три секунди, і він може сформувати у нас неправильне уявлення про їхні розумові здібності. У новому дослідженні вчені виявили, що деякі риби можуть впізнавати себе на фотографіях, тобто вони входять до досить обмеженої групи тварин, які мають самосвідомість, повідомляє New Atlas.

Наявність самосвідомості означає, що тварини мають найвищі розумові здібності. Зазвичай її перевіряють за допомогою дзеркал: багато тварин, наприклад собаки, реагують на відображення так, ніби це хтось інший, але дехто здатний впізнати себе. Пройти тест вдалося людиноподібним мавпам, дельфінам, слонам та деяким птахам. Діти можуть впоратися з ним, починаючи з приблизно півтора року.