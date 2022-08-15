Вперше схвалено вакцину одразу проти двох штамів Covid-19

Велика Британія стала першою країною, яка схвалила «ковідну» вакцину одразу проти двох штамів. Її планують використовувати в королівстві як осінній бустер, інформує ZN.ua.

Вперше схвалено вакцину одразу проти двох штамів Covid-19
© Київська міська державна адміністрація

Велика Британія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу від виробника Moderna, яка бореться одразу з двома штамами: оригінальним вірусом Covid-19 та варіантом Omicron, передає ВВС.

Результати експериментів на 437 людях показали, що оновлена ??вакцина безпечна та забезпечує кращий імунний захист від нових варіантів.

Moderna заявила, що готова почати постачання доз протягом наступних кількох тижнів, але хто саме їх отримає, поки не повідомляється.

З наступного місяця у Британії всім людям старше 50 років і людям із груп високого ризику буде запропоновано певну форму ревакцинації.

Наразі у Великій Британії кількість випадків зараження коронавірусом падає, у середині-кінці липня близько 2,5 мільйона людей отримали позитивний результат тесту.

Попередні вакцини проти коронавірусу були розроблені для боротьби з першою формою вірусу, яка з’явилася в китайському Ухані ще наприкінці 2019 року. Відтоді вірус суттєво мутував і нові штами спричинили нові хвилі захворювання та спалахів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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