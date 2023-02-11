До Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з міст

Перший з них пролетить повз планету вже в суботу.

До Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з міст
До Землі летить величезний астероїд
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

За даними NASA найближчим часом повз Землю пролетить відразу п'ять астероїдів. І один з них – гігантський космічний камінь діаметром понад 700 метрів, повідомляє Hindustan Times.

Перший астероїд, 2023 BC8, зблизиться з нашою планетою вже 11 лютого, він пролетить повз Землю на відстані 5,9 мільйона кілометрів. Його діаметр оцінюється майже 50 метрів, він летить на швидкості 50,5 тисяч кілометрів на годину.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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