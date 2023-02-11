До Землі летять одразу п'ять астероїдів, один – розміром з міст

За даними NASA найближчим часом повз Землю пролетить відразу п'ять астероїдів. І один з них – гігантський космічний камінь діаметром понад 700 метрів, повідомляє Hindustan Times .

Перший астероїд, 2023 BC8, зблизиться з нашою планетою вже 11 лютого, він пролетить повз Землю на відстані 5,9 мільйона кілометрів. Його діаметр оцінюється майже 50 метрів, він летить на швидкості 50,5 тисяч кілометрів на годину.