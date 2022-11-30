Українці розробили для ЗСУ бойові дрони "Інквізитор": фото та особливості

Початок повномасштабної війни підштовхнув безліч українських виробників взятися за розробку та вдосконалення раніше неіснуючого виду озброєння. Так, у українці розробили ударний дрон "Інквізитор" і наразі намагаються зібрати гроші на його виробництво для Збройних сил України, інформує Апостроф .

Інформація про це з'явилася на сторінці у Facebook UA Military robotics.

Новий дрон отримав жахаючу назву "Інквізитор", він здатний точно, швидко та красиво знищувати наших ворогів.

Максимальний час польоту дрону становить 35 хвилин, максимальна висота польоту – 4 км.

Вага бойової частини до 8 кг, загальна вага – 10 кг. Він має бути змінений під час збирання.

"Камера 32-кратна, з оптичним зумом, власного виробництва. 32-кратний зум - запорука своєчасного виявлення живої та технічної сили противника" , - повідомили на сторінці спільноти.

Орієнтовна вартість дрону становить 12 тисяч доларів.