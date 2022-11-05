Більшість НЛО є дронами чи повітряними кулями – NYT

Представники уряду США вважають, що більшість невідомих літаючих об'єктів (НЛО) є дронами, які використовуються іншими державами, метеозондами або іншими повітряними суднами. Про це виданню The New York Times розповіли джерела, знайомі з дослідженнями Пентагону та спецслужб США , які захотіли залишитися анонімними.

Спостереження НЛО роками спантеличували спецслужби та вчених, порушуючи питання про можливе відвідування Землі інопланетними істотами. Але, мабуть, більшість цих загадкових подій має просте пояснення.