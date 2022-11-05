2022-11-05
Більшість НЛО є дронами чи повітряними кулями – NYT
Ймовірно, що більшість загадкових подій мають просте пояснення, інформує
Більшість НЛО мають прості пояснення© cia.gov
Представники уряду США вважають, що більшість невідомих літаючих об'єктів (НЛО) є дронами, які використовуються іншими державами, метеозондами або іншими повітряними суднами. Про це виданню
Спостереження НЛО роками спантеличували спецслужби та вчених, порушуючи питання про можливе відвідування Землі інопланетними істотами. Але, мабуть, більшість цих загадкових подій має просте пояснення.
Фаїна Вауліна, ZN.ua