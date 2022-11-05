Більшість НЛО є дронами чи повітряними кулями – NYT

Ймовірно, що більшість загадкових подій мають просте пояснення, інформує ZN.ua.

Більшість НЛО є дронами чи повітряними кулями – NYT
Більшість НЛО мають прості пояснення
© cia.gov

Представники уряду США вважають, що більшість невідомих літаючих об'єктів (НЛО) є дронами, які використовуються іншими державами, метеозондами або іншими повітряними суднами. Про це виданню The New York Times розповіли джерела, знайомі з дослідженнями Пентагону та спецслужб США, які захотіли залишитися анонімними.

Спостереження НЛО роками спантеличували спецслужби та вчених, порушуючи питання про можливе відвідування Землі інопланетними істотами. Але, мабуть, більшість цих загадкових подій має просте пояснення.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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