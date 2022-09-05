ЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризу

Організація розглядає можливість призупинити роботу деяких прискорювачів під час пікового попиту, інформує ZN.ua.

ЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризу
ВАК можуть відключити через енергетичну кризу
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Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН) розглядає можливість відключення деяких своїх прискорювачів частинок у періоди пікового попиту на електроенергію через енергетичну кризу в ЄС. Серед цих прискорювачів і Великий адронний колайдер (БАК) розповів голова комісії з управління енергією Серж Клоде, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми турбуємося про енергетичну стабільність, оскільки ми всі хочемо уникнути відключення електроенергії в нашому регіоні", - заявив Клоде.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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