2022-09-05
ЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризу
Організація розглядає можливість призупинити роботу деяких прискорювачів під час пікового попиту, інформує
ВАК можуть відключити через енергетичну кризу© nnm.ru
Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН) розглядає можливість відключення деяких своїх прискорювачів частинок у періоди пікового попиту на електроенергію через енергетичну кризу в ЄС. Серед цих прискорювачів і Великий адронний колайдер (БАК) розповів голова комісії з управління енергією Серж Клоде,
"Ми турбуємося про енергетичну стабільність, оскільки ми всі хочемо уникнути відключення електроенергії в нашому регіоні", - заявив Клоде.
Фаїна Вауліна, ZN.ua