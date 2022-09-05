ЦЕРН може призупинити роботу Великого адронного колайдера через енергетичну кризу

Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН) розглядає можливість відключення деяких своїх прискорювачів частинок у періоди пікового попиту на електроенергію через енергетичну кризу в ЄС. Серед цих прискорювачів і Великий адронний колайдер (БАК) розповів голова комісії з управління енергією Серж Клоде, повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми турбуємося про енергетичну стабільність, оскільки ми всі хочемо уникнути відключення електроенергії в нашому регіоні", - заявив Клоде.