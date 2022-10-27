2022-10-27
В Україні презентували новий розвідувальний безпілотнік Shark
Безпілотник спроєктовано та вироблено в Україні.
Компанія Ukrspecsystems
Shark може вирішувати всі основні задачі з розвідки, спостереження та коригування вогню.
Дрон має надійний зашифрований зв?язок та камеру із 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Він може заглибитися у тил ворога до 60 км та спостерігати на відстані до 5 км від об’єкта. Крейсерська швидкість – 70-90 км/год, а максимальна – 150 км/год.
Ольга Чекіс, ZN.ua