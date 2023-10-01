Вчені знайшли новий спосіб створювати надміцні матеріали

Інноваційні матеріали можна використовувати, зокрема, в медицині.

Вчені розробили новий метод створення надміцних матеріалів: шляхом поєднання порожнистих наночастинок та ДНК, передає New Scientist .

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Для створення надміцного матеріалу Гораціо Еспіноса з Північно-Західного університету штату Іллінойс та його колеги почали з частинок із таких металів, як золото та платина, розміром близько 100 нанометрів кожна. Деякі з них мали форму суцільних або порожніх кубів з плескатими кутами, а інші утворювали лише грані куба.

Щоб утворити матеріал з окремих наночастинок, вчені використали як клей молекули ДНК. Коли елементи змішали, фрагменти ДНК природно притягнулися один до одного, підтягнувши за собою наночастинки.

За словами Сяосіна Ся з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії, використання ДНК дає "додатковий важіль для управління взаємодією між будівельними блоками нанокристалів", що може дозволити вченим створювати великі впорядковані матеріали, які можна контролювати, маніпулюючи їх структурою.

"У даному дослідженні ми представили лише невелику частину з безлічі матеріалів, які можуть бути отримані за допомогою ДНК-керованої збірки. Вивчення багатьох інших комбінацій компонентів та архітектур входить до списку наших планів", — каже Еспіноса.