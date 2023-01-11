Озоновий шар Землі може відновитися протягом десятиліть – ООН

Зусилля, спрямовані на його відновлення, виправдали себе, інформує ZN.ua.

Озоновий шар Землі може відновитися протягом десятиліть – ООН
Озоновий шар може незабаром відновитись
© NASA

Організація об'єднаних націй опублікувала звіт, в якому заявила, що озоновий шар Землі може відновитись уже протягом кількох десятиліть. В організації наголосили, що міжнародні зусилля, спрямовані на його збереження, виправдали себе, повідомляє ВВС.

1987 року було укладено міжнародний договір про припинення використання шкідливих хімікатів, які завдавали шкоди озоновому шару. І цей договір відіграв важливу роль.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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