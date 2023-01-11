2023-01-11
Озоновий шар Землі може відновитися протягом десятиліть – ООН
Зусилля, спрямовані на його відновлення, виправдали себе, інформує
Озоновий шар може незабаром відновитись© NASA
Організація об'єднаних націй опублікувала звіт, в якому заявила, що озоновий шар Землі може відновитись уже протягом кількох десятиліть. В організації наголосили, що міжнародні зусилля, спрямовані на його збереження, виправдали себе,
1987 року було укладено міжнародний договір про припинення використання шкідливих хімікатів, які завдавали шкоди озоновому шару. І цей договір відіграв важливу роль.
Фаїна Вауліна, ZN.ua