2023-01-14
Вже третій цього тижня: на Сонці стався новий потужний спалах
Випромінювання іонізувало верхні частини атмосфери Землі, інформує
На Сонці стався третій потужний спалах за тиждень© NASA
Обсерваторія сонячної динаміки NASA зареєструвала потужний спалах, який стався на Сонці 10 січня. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди
Спалах віднесли до найвищого класу, Х. Радіація, викинута в результаті виверження, іонізувала верхні шари атмосфери Землі та призвела до короткострокового відключення радіозв'язку над Тихим океаном.
Фаїна Вауліна, ZN.ua