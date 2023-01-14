Вже третій цього тижня: на Сонці стався новий потужний спалах

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зареєструвала потужний спалах, який стався на Сонці 10 січня. Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather, джерелом спалаху стала сонячна пляма AR3186.

Спалах віднесли до найвищого класу, Х. Радіація, викинута в результаті виверження, іонізувала верхні шари атмосфери Землі та призвела до короткострокового відключення радіозв'язку над Тихим океаном.