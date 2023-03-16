Викид "темної плазми" на Сонці залишив частину Землі без зв'язку

Спалах, який стався на зворотному боці Сонця, призвів до магнітної бурі середньої сили на Землі, яка накрила планету 15 березня. Виверження було зафіксовано 11 березня Обсерваторією сонячної динаміки NASA та обсерваторією SOHO, повідомляє Space.com .

Остання зафіксувала також викид темної плазми, відомої як корональний викид маси. Він стався у південно-східній частині Сонця.