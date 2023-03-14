2023-03-14
NASA придумало новий спосіб зведення МКС з орбіти
В агентстві не хочуть покладатися лише на російські кораблі, інформує
МКС хочуть звести з орбіти за допомогою нового буксиру© NASA
NASA вирішило розробити космічний корабель, який зможе світити Міжнародну космічну станцію з орбіти і направити її на контрольоване знищення в атмосфері Землі, повідомляє
Про план стало відомо 9 березня, коли Білий дім оприлюднив запит на федеральний бюджет на 2024 рік. Виділені NASA 27,2 мільярда доларів включали 180 мільйонів доларів «на початок розробки нового космічного буксира», який міг би безпечно вивести МКС в область над відкритим океаном після закінчення терміну її експлуатації у 2030 році, а також потенційно виконувати інші види діяльності.
Фаїна Вауліна, ZN.ua