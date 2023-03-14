NASA придумало новий спосіб зведення МКС з орбіти

В агентстві не хочуть покладатися лише на російські кораблі, інформує ZN.ua.

NASA придумало новий спосіб зведення МКС з орбіти
МКС хочуть звести з орбіти за допомогою нового буксиру
© NASA

NASA вирішило розробити космічний корабель, який зможе світити Міжнародну космічну станцію з орбіти і направити її на контрольоване знищення в атмосфері Землі, повідомляє Space.com. Це буде зроблено після виходу станції з терміну експлуатації.

Про план стало відомо 9 березня, коли Білий дім оприлюднив запит на федеральний бюджет на 2024 рік. Виділені NASA 27,2 мільярда доларів включали 180 мільйонів доларів «на початок розробки нового космічного буксира», який міг би безпечно вивести МКС в область над відкритим океаном після закінчення терміну її експлуатації у 2030 році, а також потенційно виконувати інші види діяльності.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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