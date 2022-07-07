Вчені пропонують відправити на Марс штучного "альбатроса"

Незвичайний літальний засіб може розкрити секрети Червоної планети, інформує ZN.ua.

Вчені пропонують відправити на Марс штучного
Вчені пропонують вивчати Марс за допомогою "альбатросів"
© United Arab Emirates Space Agency

Інженери з NASA та Університету Арізони взялися за розробку нового літального апарату, який відправлять на Марс. Пристрій, який нагадуватиме альбатроса, може допомогти дослідникам розкрити таємниці Червоної планети, повідомляє Forbes.

Маленький гелікоптер Ingenuity, який NASA відправило на Марс у 2020 році, став неймовірним успіхом. За час перебування на Червоній планеті він уже встиг здійснити 27 польотів, роблячи знімки поверхні Марса.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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