Вчені пропонують відправити на Марс штучного "альбатроса"

Інженери з NASA та Університету Арізони взялися за розробку нового літального апарату, який відправлять на Марс. Пристрій, який нагадуватиме альбатроса, може допомогти дослідникам розкрити таємниці Червоної планети, повідомляє Forbes.

Маленький гелікоптер Ingenuity, який NASA відправило на Марс у 2020 році, став неймовірним успіхом. За час перебування на Червоній планеті він уже встиг здійснити 27 польотів, роблячи знімки поверхні Марса.