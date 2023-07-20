Шматок металу, що тріснув, зміг «загоїти» сам себе в ході експерименту вчених

Це може започаткувати нову еру в інженерії.

Група вчених з Sandia National Laboratories і Техаського університету A&M провела експеримент, в рамках якого шматок металу, що тріснув, зміг «загоїти» сам себе. Якщо цей процес вдасться повністю зрозуміти і проконтролювати, він може започаткувати нову еру в інженерії, повідомляє Science alert, інформує ZN.ua.

Шматок металу, що тріснув, зміг «загоїти» сам себе в ході експерименту вчених
Метал зміг "зцілити" сам себе
© Dan Thompson/Sandia National Laboratories

У ході експерименту вчені перевіряли стійкість металу, використовуючи спеціальну техніку електронного мікроскопа, що просвічує, витягуючи кінці металу 200 разів на секунду. Потім вони спостерігали самовідновлення у надмалих масштабах у шматку платини товщиною 40 нанометрів, підвішеному у вакуумі.

Тріщини, які викликає описана вище деформація, відомі як втома пошкодження: напруги, що повторюються, і рухи, що викликають мікроскопічні розриви, в кінцевому підсумку призводять до поломки машин або конструкцій. На свій подив, вчені помітили, що через 40 хвилин спостереження тріщина в платині почала знову зливатись і «заліковуватися», перш ніж знову почати рухатися в іншому напрямку.

Варто зазначити, що вчені поки що не розуміють, чому це відбувається, і як цей процес можна використати. Але метали, що самовідновлюються, можуть виявитися незамінними при будівництві мостів, двигунів, телефонів і так далі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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