Скам'янілий мозок древньої істоти може змінити уявлення вчених про еволюцію комах

Істота була триоким хижаком, який мешкав на Землі 500 мільйонів років тому, інформує ZN.ua.

Скам'янілий мозок древньої істоти може змінити уявлення вчених про еволюцію комах
У стародавньої істоти було три ока
© Royal Ontario Museum

Вчені з Королівського музею в Онтаріо провели нове дослідження скам'янілостей, які включають мозок і нервову систему істот Stanleycaris hirpex, які мешкали на Землі 500 мільйонів років тому. Вони дійшли висновку, що ці істоти можуть змінити існуючі уявлення про еволюцію комах та членистоногих, повідомляє Scitech daily.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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