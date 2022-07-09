Скам'янілий мозок древньої істоти може змінити уявлення вчених про еволюцію комах

Вчені з Королівського музею в Онтаріо провели нове дослідження скам'янілостей, які включають мозок і нервову систему істот Stanleycaris hirpex, які мешкали на Землі 500 мільйонів років тому. Вони дійшли висновку, що ці істоти можуть змінити існуючі уявлення про еволюцію комах та членистоногих, повідомляє Scitech daily.