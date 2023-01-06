Вчених, які визначили термін падіння "динозаврового астероїда", звинуватили у фальсифікації

Інші дослідники вважають, що автори роботи підтасували результати, інформує ZN.ua.

Вчених, які визначили термін падіння
У науковому середовищі вибухнув скандал
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У грудні 2021 року команда вчених опублікувала дослідження, в якому заявила, що час падіння астероїда, що вбив динозаврів, яке відбулося 66 мільйонів років тому, можна відстежити аж до пори року – весни. І зробити це вдалося завдяки аналізу скам'янілостей, знайдених у Північній Дакоті.

Тепер інша команда звинуватила першу у фальсифікації даних, повідомляє Gizmodo. Журнал, у якому було опубліковано оригінальне дослідження, додав редакторську позначку, що дані перебувають на розгляді.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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