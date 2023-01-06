2023-01-06
Вчених, які визначили термін падіння "динозаврового астероїда", звинуватили у фальсифікації
Інші дослідники вважають, що автори роботи підтасували результати, інформує
У науковому середовищі вибухнув скандал© 7dniv.info
У грудні 2021 року команда вчених опублікувала дослідження, в якому заявила, що час падіння астероїда, що вбив динозаврів, яке відбулося 66 мільйонів років тому, можна відстежити аж до пори року – весни. І зробити це вдалося завдяки аналізу скам'янілостей, знайдених у Північній Дакоті.
Тепер інша команда звинуватила першу у фальсифікації даних, повідомляє
Фаїна Вауліна, ZN.ua