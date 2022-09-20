2022-09-20
Апарат NASA зафіксував тремтіння від падіння метеоритів на Марс
Вченим вдалося простежити зв'язок поштовхів і кратерів, що недавно з'явилися, інформує
InSight зафіксував поштовхи від падіння метеоритів на Марс© NASA
Інструмент, розроблений для спостережень за сейсмічною активністю на Марсі, продемонстрував нову несподівану здатність. Він зміг зафіксувати слабке тремтіння, пов'язане з падінням метеоритів на Червону планету, повідомляє
Вчені скомбінували дані, отримані станцією InSight, з інформацією від Mars Reconnaissance Orbiter і змогли пов'язати тремтіння поверхні Червоної планети з ударами космічного каміння об неї.
Фаїна Вауліна, ZN.ua