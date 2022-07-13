Цього тижня з Землею зблизиться найяскравіша відома комета, вона вже здивувала вчених

Цього тижня з Землею зблизиться комета К2 – одна з найдальших «активних» комет, відомих на даний момент. Астрономи, які спостерігають за рухом небесного тіла Сонячною системою, вже зробили кілька дивовижних відкриттів, повідомляє Space.com.

«Це схоже на можливість торкнутися чогось з самого початку Сонячної системи. Ймовірно, це найпримітивніша річ у внутрішній частині Сонячної системи в даний час», - заявив Девід Джуїтт з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.