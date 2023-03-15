Вона мешкала разом із динозаврами: в одному з магазинів США знайшли живу комаху юрського періоду

Вчені показали вражаючу карту мозку комахи, а на стіні супермаркету в штаті Арканзас (США) виявили гігантську мереживницю, яка мешкає на Землі з часів Юрського періоду. Ця комаха жила одночасно з динозаврами і вважалася вимерло останні п'ятдесят років.

Про це розповідає USA Today, інформує Апостроф.

Директор ідентифікаційної ентомологічної лабораторії Державного університету Пенсільванії Майкл Скварла пішов за молоком до супермаркету і на його фасаді помітив живу велику комаху. Він вирішив зробити її частиною своєї колекції. Ентамолог ідентифікував комаху як велику особу мурашиного лева, який нерідко зустрічається у тій частині США.

Через 10 років, вирішивши використати зразок для свого онлайн-курсу з еволюції та різноманітності видів, Скварла зрозумів, що помилився з ідентифікацією. Виявилося, що це - гігантська мереживниця (Polystoechotes punctata). Припущення вченого підтвердив і аналіз ДНК. Він передав комаху до університетського музею для подальшого вивчення.



Вважалося, що гігантські мереживниці вимерли через зростання світлового забруднення, урбанізації, а також через появу нових видів хижих жуків і вуховерток, які могли змінити структуру та склад лісової підстилки. Повернення мереживниці дало вченим надію, що в навколишніх лісах можуть мешкати й інші реліктові види.


Олена Руденко, Апостроф





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