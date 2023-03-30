Новонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вчені

Вчені заявили про те, що новонароджений Юпітер був настільки яскравим і гарячим, що опромінював чотири своїх супутники таким інтенсивним світлом, що випаровував на них воду і позбавляв їх летючих речовин. Це може пояснити дивний склад галілеєвих супутників планети, повідомляє Science Alert .

Галілеєві супутники дуже відрізняються один від одного. Найближча до Юпітера Іо – активний вулканічний світ, потім йде вкрита крижаною кіркою Європа, за нею слідує гігантський Ганімед, а за ним – вкрита кратерами Каллісто. Чим далі супутники віддаляються від планети, тим нижча їх щільність і вища частка водяного льоду. Каллісто, яка є найбільш покритим кратерами небесним тілом Сонячної системи, складається наполовину з породи, а наполовину - з льоду. Іо має найменшу кількість льоду в нашій системі.