Новонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вчені

Це може пояснити склад галілеєвих супутників планети.

Новонароджений Юпітер був таким яскравим, що міг «закип'ятити» свої супутники – вчені
Молодий Юпітер "кип'ятив" свої супутники
© NASA

Вчені заявили про те, що новонароджений Юпітер був настільки яскравим і гарячим, що опромінював чотири своїх супутники таким інтенсивним світлом, що випаровував на них воду і позбавляв їх летючих речовин. Це може пояснити дивний склад галілеєвих супутників планети, повідомляє Science Alert.

Галілеєві супутники дуже відрізняються один від одного. Найближча до Юпітера Іо – активний вулканічний світ, потім йде вкрита крижаною кіркою Європа, за нею слідує гігантський Ганімед, а за ним – вкрита кратерами Каллісто. Чим далі супутники віддаляються від планети, тим нижча їх щільність і вища частка водяного льоду. Каллісто, яка є найбільш покритим кратерами небесним тілом Сонячної системи, складається наполовину з породи, а наполовину - з льоду. Іо має найменшу кількість льоду в нашій системі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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