Вона жива: NASA знайшло свідчення недавнього виверження вулкана на Венері

Поверхня Венери здається неживою, задушеною смогом з сірчаної кислоти та випаленою високими температурами. Довгий час вчені вважали і саму планету неживою, покритою товстою корою та позбавленою вулканічної активності. Але останнім часом стали з'являтися докази вулканізму, а нещодавно NASA знайшло навіть свідчення виверження. Це означає, що у всякому разі геологічно, планета жива, пише Science.

Відкриття зробили вчені, які вивчили дані апарату "Магеллан". 30 років тому він облетів Венеру і використав радар, щоб заглянути за її щільні хмари. Зображення, зроблені з різницею у вісім місяців, показують кругле гирло вулкана, або кальдеру, що різко збільшується внаслідок раптового обвалення. На Землі такі обвалення відбуваються, коли магма, яка підтримувала жерло кальдери, витікає або висихає, як це сталося під час виверження гавайського вулкана Кілауеа в 2018 році.