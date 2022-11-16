2022-11-16
Журнал Time склав список 200 найкращих винаходів року, до нього увійшла розробка українців
Біонічний протез також розміщено на обкладинці нового випуску журналу, інформує
Esper Hand увійшла до списку найкращих винаходів року за версією Time© Esper Bionics/Facebook
Журнал Time склав рейтинг найкращих винаходів 2022 року. До нього увійшла й розробка українського стартапу Esper Bionics – роботизований протез. Він не тільки став одним з кращих винаходів року, але й був поміщений на обкладинку журналу.
В описі винаходу на
Фаїна Вауліна, ZN.ua