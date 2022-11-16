Журнал Time склав список 200 найкращих винаходів року, до нього увійшла розробка українців

Журнал Time склав рейтинг найкращих винаходів 2022 року. До нього увійшла й розробка українського стартапу Esper Bionics – роботизований протез. Він не тільки став одним з кращих винаходів року, але й був поміщений на обкладинку журналу.

В описі винаходу на сайті журналу говориться, що протез Esper Hand оснащений 24 датчиками, які виявляють та обробляють м'язову активність та мозкові імпульси. Пристрій працює під управлінням штучного інтелекту, машинне навчання дозволяє йому працювати більш «інтуїтивно» з часом.