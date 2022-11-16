Журнал Time склав список 200 найкращих винаходів року, до нього увійшла розробка українців

Біонічний протез також розміщено на обкладинці нового випуску журналу, інформує ZN.ua.

Журнал Time склав список 200 найкращих винаходів року, до нього увійшла розробка українців
Esper Hand увійшла до списку найкращих винаходів року за версією Time
© Esper Bionics/Facebook

Журнал Time склав рейтинг найкращих винаходів 2022 року. До нього увійшла й розробка українського стартапу Esper Bionics – роботизований протез. Він не тільки став одним з кращих винаходів року, але й був поміщений на обкладинку журналу.

В описі винаходу на сайті журналу говориться, що протез Esper Hand оснащений 24 датчиками, які виявляють та обробляють м'язову активність та мозкові імпульси. Пристрій працює під управлінням штучного інтелекту, машинне навчання дозволяє йому працювати більш «інтуїтивно» з часом.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Населення Землі цього тижня досягне 8 мільярдів людейНаселення Землі цього тижня досягне 8 мільярдів людей
США та Україна планують побудувати малий модульний реакторСША та Україна планують побудувати малий модульний реактор
Фрагмент китайської ракети загадково розпався на частини на орбіті ЗемліФрагмент китайської ракети загадково розпався на частини на орбіті Землі
У Китаї у гробниці виявили теракотові фігурки: фото унікальних знахідокУ Китаї у гробниці виявили теракотові фігурки: фото унікальних знахідок
Вчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років томуВчені знайшли молюска, якого вважали вимерлим 40 тисяч років тому
Блок рекламы


Похожие новости
У Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 рокуУ Канаді знайшли камери, залишені на льодовику 1937 року
Льодовики Кіліманджаро можуть повністю зникнути до 2050 рокуЛьодовики Кіліманджаро можуть повністю зникнути до 2050 року
Найкращі університети світу: опубліковано щорічний рейтинг Times Higher EducationНайкращі університети світу: опубліковано щорічний рейтинг Times Higher Education
Популяції тварин скоротилися на 69% з 1970 року – WWFПопуляції тварин скоротилися на 69% з 1970 року – WWF
Кільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотезаКільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотеза
У Туреччині на розкопках стародавнього міста знайшли мозаїку із 12 подвигами Геракла: фотоУ Туреччині на розкопках стародавнього міста знайшли мозаїку із 12 подвигами Геракла: фото
У Британії виявили цікаві знахідки на розкопках стародавнього Дурополіса: фото та відеоУ Британії виявили цікаві знахідки на розкопках стародавнього Дурополіса: фото та відео
Blue Origin возьмет в следующий полет дочь первого американского астронавта и журналиста
10 украинских вузов вошли в перечень лучших университетов мира от журнала Times Higher Education
Ученые составили список животных, подверженных COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости