2022-08-25
Сонце поглине Меркурій, Венеру та Землю: як це станеться
Після смерті зірки буде зруйновано всю Сонячну систему, інформує
Вмираючи, Сонце може знищити планети навколо себе© NASA
Усі зірки вмирають, і наше Сонце – не виняток. Цілком логічно, що у певний момент часу зірка, яка підтримує життя Землі, припинить своє існування. А з нею буде зруйновано і всю планетну систему.
У новому дослідженні, яке було передано для публікації до Astrophysical Journal, вчені стверджують, що коли Сонце помре, воно поглине Меркурій, Венеру та Землю,
Фаїна Вауліна, ZN.ua