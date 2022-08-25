Сонце поглине Меркурій, Венеру та Землю: як це станеться

Після смерті зірки буде зруйновано всю Сонячну систему, інформує ZN.ua.

Сонце поглине Меркурій, Венеру та Землю: як це станеться
Вмираючи, Сонце може знищити планети навколо себе
© NASA

Усі зірки вмирають, і наше Сонце – не виняток. Цілком логічно, що у певний момент часу зірка, яка підтримує життя Землі, припинить своє існування. А з нею буде зруйновано і всю планетну систему.

У новому дослідженні, яке було передано для публікації до Astrophysical Journal, вчені стверджують, що коли Сонце помре, воно поглине Меркурій, Венеру та Землю, повідомляє BGR.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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