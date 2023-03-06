Сонце випустило потужний спалах, який призвів до відключення зв'язку на Землі

Він стався на зірці увечері 3 березня.

Сонце випустило потужний спалах, який призвів до відключення зв'язку на Землі
На Сонці стався потужний спалах
© Solar Dynamics Observatory

Обсерваторія сонячної динаміки NASA змогла сфотографувати потужний спалах, який викинуло Сонце 3 березня. Агентство дало йому категорію Х2.1, що свідчить про те, що він був надзвичайно потужним, повідомляє Space.com.

Джерелом спалаху стала пляма AR 3234. Радіація, яка була викинута, призвела до короткострокового відключення радіозв'язку над Північною та Південною Америкою.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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