Сонце випустило потужний спалах, який призвів до відключення зв'язку на Землі

Обсерваторія сонячної динаміки NASA змогла сфотографувати потужний спалах, який викинуло Сонце 3 березня. Агентство дало йому категорію Х2.1, що свідчить про те, що він був надзвичайно потужним, повідомляє Space.com .

Джерелом спалаху стала пляма AR 3234. Радіація, яка була викинута, призвела до короткострокового відключення радіозв'язку над Північною та Південною Америкою.