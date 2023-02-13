У небі над Францією вибухнув метровий метеороїд

Астрономи відкрили його за кілька годин до падіння.

У небі над Францією вибухнув метровий метеороїд
Астероїд вибухнув над північчю Франції
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У ніч з 12 на 13 лютого в небі над Францією промайнула яскрава «вогненна куля», спалах від якої можна побачити навіть в Англії. Як свідчать дані Європейського космічного агентства (ESA), це був метеороїд Sar 2667 діаметр якого становить приблизно один метр.

Вчені зазначили, що подія майже точно збіглася з 10 роковинами падіння Челябінського метеорита, який впав на території Росії 15 лютого 2023 року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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