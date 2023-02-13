2023-02-13
У небі над Францією вибухнув метровий метеороїд
Астрономи відкрили його за кілька годин до падіння.
Астероїд вибухнув над північчю Франції© скриншот видео
У ніч з 12 на 13 лютого в небі над Францією промайнула яскрава «вогненна куля», спалах від якої можна побачити навіть в Англії. Як свідчать дані Європейського космічного агентства (ESA), це був метеороїд Sar 2667 діаметр якого становить приблизно один метр.
Вчені зазначили, що подія майже точно збіглася з 10 роковинами падіння Челябінського метеорита, який впав на території Росії 15 лютого 2023 року.
Фаїна Вауліна, ZN.ua