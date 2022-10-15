Апарат ESA наблизився до Сонця та передав на Землю нові знімки

Знімки було зроблено протягом трьох тижнів.

Апарат ESA наблизився до Сонця та передав на Землю нові знімки
Solar Orbiter наблизився до Сонця та зробив нові знімки
© European Space Agency

Апарат Європейського космічного агентства (ESA) Solar Orbiter зробив зближення із Сонцем і передав на Землю нові знімки нашої зірки. Із цих зображень вчені місії створили відеоролик, на якому можна розглянути Сонце у всій красі, повідомляє Phys.org.

Зазначається, що знімки було зроблено під час зближення з 20 вересня до 10 жовтня. На них наша зірка зображена на довжині хвилі 17 нанометрів. Ця довжина хвилі випромінюється газом в атмосфері Сонця з температурою близько мільйона градусів. Як зазначають вчені, колір на зображеннях був доданий штучно, оскільки вихідна довжина хвилі невидима для людського ока.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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