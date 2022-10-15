Апарат ESA наблизився до Сонця та передав на Землю нові знімки

Апарат Європейського космічного агентства (ESA) Solar Orbiter зробив зближення із Сонцем і передав на Землю нові знімки нашої зірки. Із цих зображень вчені місії створили відеоролик, на якому можна розглянути Сонце у всій красі, повідомляє Phys.org.

Зазначається, що знімки було зроблено під час зближення з 20 вересня до 10 жовтня. На них наша зірка зображена на довжині хвилі 17 нанометрів. Ця довжина хвилі випромінюється газом в атмосфері Сонця з температурою близько мільйона градусів. Як зазначають вчені, колір на зображеннях був доданий штучно, оскільки вихідна довжина хвилі невидима для людського ока.