Сонце випустило вісім потужних спалахів, які вже призвели до проблем на Землі

На Сонці з'явилася пляма, яка випустила одразу вісім потужних спалахів 14 грудня. Вчені очікують найближчим часом нові спалахи, оскільки пляма продовжує зростати, повідомляє Space.com.

Один зі цих спалахів, класу М6, призвів до короткого відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном.

Сонячні спалахи – це сплески електромагнітного випромінювання, що рухаються зі швидкістю світла. Ті з них, які спрямовані у бік Землі, досягають планети через вісім хвилин після виходу з сонячної атмосфери.