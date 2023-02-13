Вчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні Землі

Вони з'явилися у альпійських регіонах Швейцарії та Італії, інформує ZN.ua.

Вчені помітили поширення кактусів, що люблять спеку, в несподіваному регіоні Землі
Кактуси почали поширюватися Альпами
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Вчені заявили про те, що кактуси опунції, які зазвичай спостерігаються у спекотних посушливих районах, наприклад, Гранд-Каньйоні, почали поширюватися в Альпах. Це є свідченням змін клімату, що відбуваються на Землі, повідомляє Science Alert.

Вони вже значною мірою поширені у альпійських регіонах Швейцарії та Італії. Ян Тріпонез, біолог, який працює в службі охорони природи кантона Вале, заявив, що «в деяких частинах Вале, за нашими оцінками, кактуси можуть займати одну третину доступної поверхні».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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