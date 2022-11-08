Несподіваний спалах на Сонці призвів до проблем зі зв'язком в Австралії та Новій Зеландії

Спалах супроводжувався корональним викидом маси, який пройшов повз Землю, інформує ZN.ua.

Несподіваний спалах на Сонці призвів до проблем зі зв'язком в Австралії та Новій Зеландії
На Сонці стався спалах, який здивував вчених
© NASA

Сонячний спалах, який став несподіванкою для вчених, призвів до тимчасових перебоїв з радіозв'язком у Новій Зеландії та Австралії. Як повідомляє Live Science, спалах виходив з області щільного магнетизму на поверхні Сонця.

Його зареєструвала Обсерваторія сонячної динаміки NASA у неділю 6 листопада. Спалах виходив із сонячної плями AR3141. За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, спалах викликав викид радіації, який іонізував атмосферу Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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