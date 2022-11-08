2022-11-08
Несподіваний спалах на Сонці призвів до проблем зі зв'язком в Австралії та Новій Зеландії
Спалах супроводжувався корональним викидом маси, який пройшов повз Землю, інформує
На Сонці стався спалах, який здивував вчених© NASA
Сонячний спалах, який став несподіванкою для вчених, призвів до тимчасових перебоїв з радіозв'язком у Новій Зеландії та Австралії. Як повідомляє
Його зареєструвала Обсерваторія сонячної динаміки NASA у неділю 6 листопада. Спалах виходив із сонячної плями AR3141. За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, спалах викликав викид радіації, який іонізував атмосферу Землі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua