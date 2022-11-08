Несподіваний спалах на Сонці призвів до проблем зі зв'язком в Австралії та Новій Зеландії

Сонячний спалах, який став несподіванкою для вчених, призвів до тимчасових перебоїв з радіозв'язком у Новій Зеландії та Австралії. Як повідомляє Live Science , спалах виходив з області щільного магнетизму на поверхні Сонця.

Його зареєструвала Обсерваторія сонячної динаміки NASA у неділю 6 листопада. Спалах виходив із сонячної плями AR3141. За даними сайту відстеження космічної погоди Spaceweather, спалах викликав викид радіації, який іонізував атмосферу Землі.