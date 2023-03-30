Палеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбата

Істота мешкала Землі 25 мільйонів років тому.

Палеонтологи знайшли в Австралії останки стародавньої тварини, схожої на вомбата
Тварина жила на Землі 25 мільйонів років тому
© Peter Schouten

Вчені виявили в Австралії останки раніше невідомого виду викопних сумчастих, який жив на Землі близько 25 мільйонів років тому. Новий вид назвали Mukupirna fortidentata, дослідники описали його як «щось середнє між вомбатом та сумчастим левом», повідомляє ВВС.

Фрагменти черепа, кістки та щелепи тварини були виявлені на ділянці неподалік Аліс-Спрінгс у центральній Австралії. За словами дослідників, знахідка проливає світло на те, як еволюціонували сучасні сумчасті.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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