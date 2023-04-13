Китай намагатиметься змінити орбіту астероїда, який летить до Землі

В якості цілі вибрали навколоземний астероїд.

Китай вибрав навколоземний астероїд 2019 VL5 для комбінованої місії з дослідження та зміни орбіти небесного тіла, повідомляє Space News . Запуск місії заплановано на 2025 рік, інформує ZN.ua .

Китай має намір змінити орбіту навколоземного астероїда © NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Як розповів Чен Ці, професор Китайської лабораторії дослідження далекого космосу під час презентації на 8-й конференції IAA з планетарної оборони у Відні, Австрія, запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Long March 3B.

Після запуску два апарати розділяться та вирушать на різні траєкторії. Першим до астероїду наблизиться апарат, призначений для досліджень та оцінки його топографії. Ударний апарат вріжеться в астероїд діаметром близько 30 метрів на швидкості близько 6,4 км/год. Після цього апарат-спостерігач оцінить орбіту астероїда.

Він нестиме оптичне, радіолокаційне та лазерне корисне навантаження дистанційного зондування, а також аналізатор пилу та частинок для оцінки мети. У профілі місії йдеться про те, що космічний корабель-спостерігач використовуватиме камеру високої роздільної здатності для спостереження за викидом від удару, перебуваючи на 30-кілометровій орбіті, перпендикулярній траєкторії ударного елемента.

Як зазначає видання, китайська місія стане комбінацією місій DART від NASA та «Гера» Європейського космічного агентства.

Запуск місії DART відбувся 24 листопада 2021 року, його здійснили за допомогою ракети-носія Falcon 9. У ніч на 27 вересня він врізався в Діморф, супутник астероїда Дідім, на швидкості близько 23 760 кілометрів на годину.

Подвійну систему відкрили ще 1996 року. Вона складається з двох небесних тіл: Дідіма діаметром близько 780 метрів і Діморфа, діаметр якого оцінюється в 160 метрів.