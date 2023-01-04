Південнокорейський апарат зробив знімок Землі з орбіти Місяця

Його було зроблено в перший день нового року.

Південнокорейський апарат зробив знімок Землі з орбіти Місяця
Знімок Землі з космосу зробив апарат Danuri
© KARI/Facebook

Зонд Danuri, перший місячний орбітальний апарат, запущений Південною Кореєю, передав на Землю чорно-білі знімки, на яких можна побачити нашу планету та поверхню Місяця. Апарат зробив два знімки: 24 грудня та в перший день нового року, 1 січня, повідомляє Science Alert.

Назва Danuri є поєднанням корейських слів, що означають "Місяць" і "насолоджуйтесь". Зонд був запущений на ракеті SpaceX з США у серпні 2022 року і вийшов на місячну орбіту минулого місяця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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