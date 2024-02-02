В Антарктиді зареєстрували перші смерті пінгвінів від пташиного грипу

Вчені побоюються, що вірус почне поширюватись у колоніях.

В Антарктиді зареєстрували перші смерті пінгвінів від пташиного грипу
Вчені побоюються масової загибелі пінгвінів від грипу
© Національний антарктичний науковий центр

Вчені вважають, що щонайменше один антарктичний королівський пінгвін помер від смертоносного вірусу пташиного грипу, який дістався Антарктиди минулого року. Якщо це припущення підтвердиться, це буде перший вид, убитий вірусом H5N1 у дикій природі, повідомляє The Guardian, інформує ZN.ua.

Раніше вчені вже висловлювали стурбованість «однією з найбільших екологічних катастроф сучасності», якщо пташиний грип дістанеться Антарктики. Нині пінгвіни збираються разом для розмноження. Якщо вірус проникне у колонії, він може швидко поширюватися у яких.

Королівські пінгвіни – другі за величиною пінгвіни Антарктиди. Їхній зріст сягає приблизно метра, у дикій природі вони можуть жити по 20 років. Згідно з останніми даними Наукового комітету з антарктичних досліджень (Scar), ймовірний випадок смерті від вірусу було зареєстровано на острові Південна Георгія в антарктичному регіоні. Передбачалося, що тут же від H5N1 помер папуаський пінгвін.

Вже підтверджено, що щонайменше один папуаський пінгвін помер від H5N1 на Фолклендських островах. Вони знаходяться за 1500 кілометрів на захід від Південної Георгії. Крім того, понад 20 пташенят або загинули, або у них також виявились симптоми.

З того часу, як H5N1 з'явився в Антарктиці, в регіоні сталася масова загибель морських слонів, а також зросла смертність морських котиків, морських чайок та бурих поморників.

Спалахи хвороби, які спостерігалися до цього в Південній Африці, Чилі та Аргентині показали, що пінгвіни сприйнятливі до неї. З того часу, як вірус дістався Південної Америки, він убив 500 тисяч морських птахів, найбільше постраждали пінгвіни, пелікани та олуші.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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В Антарктиді зареєстрували перші смерті пінгвінів від пташиного грипуВ Антарктиді зареєстрували перші смерті пінгвінів від пташиного грипу
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