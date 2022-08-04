2022-08-04
Вчені створили перші у світі «синтетичні ембріони»
Для цього дослідники використали стовбурові клітини мишей, інформує
Вчені змогли створити синтетичні ембріони© Weizmann Institute
Вчені з Інституту Вайцмана в Ізраїлі першими у світі змогли створити «синтетичні ембріони». При цьому дослідникам не знадобилися сперма, яйцеклітини та процес запліднення, повідомляє
Фахівці з'ясували, що стовбурові клітини мишей можуть самі збиратися до структур, схожих на ембріонів. При цьому, у них присутні кишечник, зачатки мозку і серце, що б'ється.
Фаїна Вауліна, ZN.ua