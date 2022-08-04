Вчені створили перші у світі «синтетичні ембріони»

Вчені з Інституту Вайцмана в Ізраїлі першими у світі змогли створити «синтетичні ембріони». При цьому дослідникам не знадобилися сперма, яйцеклітини та процес запліднення, повідомляє The Guardian .

Фахівці з'ясували, що стовбурові клітини мишей можуть самі збиратися до структур, схожих на ембріонів. При цьому, у них присутні кишечник, зачатки мозку і серце, що б'ється.