"Джеймс Вебб" зробив перші знімки Марса

Червона планета є одним з найяскравіших об'єктів на нічному небі, інформує ZN.ua.

"Джеймс Вебб" зробив знімки Марса
© NASA

Телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю перші знімки Марса. Як повідомляє Європейське космічне агентство, апарат зробив знімки 5 вересня.

Зазначається, що "Джеймс Вебб" знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Завдяки цьому він може зробити знімки всього диска Марса в роздільній здатності, що підходить для вивчення сезонних явищ, пилових бур та процесів, що відбуваються у різні пори дня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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