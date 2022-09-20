"Джеймс Вебб" зробив перші знімки Марса

Телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю перші знімки Марса. Як повідомляє Європейське космічне агентство, апарат зробив знімки 5 вересня.

Зазначається, що "Джеймс Вебб" знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Завдяки цьому він може зробити знімки всього диска Марса в роздільній здатності, що підходить для вивчення сезонних явищ, пилових бур та процесів, що відбуваються у різні пори дня.