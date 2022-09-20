2022-09-20
"Джеймс Вебб" зробив перші знімки Марса
Червона планета є одним з найяскравіших об'єктів на нічному небі, інформує
"Джеймс Вебб" зробив знімки Марса© NASA
Телескоп "Джеймс Вебб" передав на Землю перші знімки Марса. Як
Зазначається, що "Джеймс Вебб" знаходиться на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Завдяки цьому він може зробити знімки всього диска Марса в роздільній здатності, що підходить для вивчення сезонних явищ, пилових бур та процесів, що відбуваються у різні пори дня.
Фаїна Вауліна, ZN.ua