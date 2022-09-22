Вчені розповіли, як з'явилися перші континенти Землі

Нове дослідження найдавніших порід, виявлених Землі, показало, що перші континенти нашої планети були нестабільними. Вони занурилися в мантію, перш ніж знову вибратися назовні і стабілізуватися, повідомляє Science Alert.

Це може пояснити деякі з найбільш загадкових характеристик кратонів – надзвичайно старих та стабільних частин літосфери. Вони пережили континентальні зміни та містять «літопис» давньої історії Землі.