2022-09-22
Вчені розповіли, як з'явилися перші континенти Землі
За словами дослідників, континенти спочатку занурилися в мантію, а потім "повстали", інформує
Вчені розповіли про формування континентів Землі© NASA
Нове дослідження найдавніших порід, виявлених Землі, показало, що перші континенти нашої планети були нестабільними. Вони занурилися в мантію, перш ніж знову вибратися назовні і стабілізуватися, повідомляє
Це може пояснити деякі з найбільш загадкових характеристик кратонів – надзвичайно старих та стабільних частин літосфери. Вони пережили континентальні зміни та містять «літопис» давньої історії Землі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua