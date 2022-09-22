Вчені розповіли, як з'явилися перші континенти Землі

За словами дослідників, континенти спочатку занурилися в мантію, а потім "повстали", інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, як з'явилися перші континенти Землі
Вчені розповіли про формування континентів Землі
© NASA

Нове дослідження найдавніших порід, виявлених Землі, показало, що перші континенти нашої планети були нестабільними. Вони занурилися в мантію, перш ніж знову вибратися назовні і стабілізуватися, повідомляє Science Alert.

Це може пояснити деякі з найбільш загадкових характеристик кратонів – надзвичайно старих та стабільних частин літосфери. Вони пережили континентальні зміни та містять «літопис» давньої історії Землі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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