Археологи знайшли у знаменитому стародавньому місті гробницю пташиного оракула: фото

Під час розкопок, проведених у стародавньому місті Пергам, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та розташоване в турецькій провінції Ізмір, було виявлено гробницю Маркоса - пташиного оракула давнини.

Про це розповідає Arkeonews, інформує Апостроф.

Дослідники виявили поховання, звані некрополями в Асклепіоні, і храми, присвячені Асклепію, першому напівбогу-лікарю та сину Аполлона. Напис на андезитовій брилі, виявленій у некрополі, вказував на те, що могила належала Маркосу.

Фахівці з епіграфіки (написів) визначили, що Маркос був жерцем "Пташиний оракул", який жив у другому столітті нашої ери. Він інтерпретував волю міфологічних богів, досліджуючи політ птахів та роблячи передбачення про майбутнє на основі таких деталей, як напрямок польоту, звуки, що видаються під час польоту, та види птахів.

У гробниці Маркоса знайшли рідкісні артефакти, які були поховані разом із оракулом: флакон парфумів, тарілка, свічка та інструмент для зіскоблювання, званий стригілісом.


Олена Руденко, Апостроф





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