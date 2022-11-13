США та Україна планують побудувати малий модульний реактор
Поки РФ намагається нищити нашу інфраструктуру, Україна планує побудову інноваційної енергетичної системи, інформує
США та Україна планують побудувати малий модульний реактор (ММР). Про це
«Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи», - заявила Маркарова.
За її словами, в межах 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко повідомили про започаткування пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).
Зазначається, що партнерами-учасниками проекту стануть міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», РНБО України та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, до проекту приєднаються приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.
Також Керрі заявив про започаткування нової ініціативи «Проект Фенікс», що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ММР.