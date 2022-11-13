США та Україна планують побудувати малий модульний реактор

Поки РФ намагається нищити нашу інфраструктуру, Україна планує побудову інноваційної енергетичної системи, інформує ZN.ua.

США та Україна планують побудувати малий модульний реактор
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США та Україна планують побудувати малий модульний реактор (ММР). Про це повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

«Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи», - заявила Маркарова.

За її словами, в межах 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко повідомили про започаткування пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактора (ММР).

Зазначається, що партнерами-учасниками проекту стануть міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», РНБО України та Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки. Крім того, до проекту приєднаються приватні компанії Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

Також Керрі заявив про започаткування нової ініціативи «Проект Фенікс», що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ММР.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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