Старт місячної ракети знову не відбулася

NASA знову перенесла чергову спробу запуску нової місячної ракети Артеміда. На цей раз через тропічний шторм, який, як очікується, перетвориться на сильний ураган, повідомляє AP NEWS .

Це вже третя затримка за останній місяць запуску космічного корабля для польоту на місячну орбіту. Раніше пуски відкладалися через неполадки, зокрема витікання палива.

Замість астронавтів мають полетіти манекени.

Тропічний шторм "Ян", що нині вирує в Карибському басейні, як очікується, перетвориться на ураган до понеділка і обрушиться на узбережжі Флоридської затоки до четверга. Весь штат, однак, знаходиться в конусі, що показує ймовірну дорогу центру шторму, включаючи Космічний центр Кеннеді НАСА.

Враховуючи невизначеність прогнозу, НАСА вирішило у суботу відмовитися від запланованої на вівторок спроби запуску і натомість підготувати 98-метрову ракету до можливого повернення до ангару. У неділю 25 вересня керівники вирішать, чи потрібно вивозити ракету зі стартового майданчика.

Якщо ракета залишиться на майданчику, НАСА може спробувати запуск 2 жовтня. Але зняття ракети зі стартового майданчика швидше за все означатиме тривалу затримку випробувального польоту. Можливо, його перенесуть на листопад.

Ракета Space Launch System — найпотужніша з будь-коли створених НАСА. Якщо перший випробувальний політ пройде успішно, то астронавти піднімуться на борт для наступного польоту 2024 року, що призведе до висадки на Місяць двох людей 2025 року.

Місію названо на честь богині Артеміди, яка була сестрою-близнюком Аполлона (назва першої американської місячної місії). Передбачається, що "Артеміда" має стати відновленням місячної програми з висадженням американських астронавтів на поверхню природного супутника Землі.

Місія планується в 2025 році, хоча багато експертів вважають, що тимчасові рамки, ймовірно, зрушать.

Тим часом американський супутник-шпигун запущений на орбіту із Санта-Барбари.