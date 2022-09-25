Старт місячної ракети знову не відбулася

Цього разу через ураган.

Старт місячної ракети знову не відбулася
© ZN.UA

NASA знову перенесла чергову спробу запуску нової місячної ракети Артеміда. На цей раз через тропічний шторм, який, як очікується, перетвориться на сильний ураган, повідомляє AP NEWS.

Це вже третя затримка за останній місяць запуску космічного корабля для польоту на місячну орбіту. Раніше пуски відкладалися через неполадки, зокрема витікання палива.

Замість астронавтів мають полетіти манекени.

Тропічний шторм "Ян", що нині вирує в Карибському басейні, як очікується, перетвориться на ураган до понеділка і обрушиться на узбережжі Флоридської затоки до четверга. Весь штат, однак, знаходиться в конусі, що показує ймовірну дорогу центру шторму, включаючи Космічний центр Кеннеді НАСА.

Враховуючи невизначеність прогнозу, НАСА вирішило у суботу відмовитися від запланованої на вівторок спроби запуску і натомість підготувати 98-метрову ракету до можливого повернення до ангару. У неділю 25 вересня керівники вирішать, чи потрібно вивозити ракету зі стартового майданчика.

Якщо ракета залишиться на майданчику, НАСА може спробувати запуск 2 жовтня. Але зняття ракети зі стартового майданчика швидше за все означатиме тривалу затримку випробувального польоту. Можливо, його перенесуть на листопад.

Ракета Space Launch System — найпотужніша з будь-коли створених НАСА. Якщо перший випробувальний політ пройде успішно, то астронавти піднімуться на борт для наступного польоту 2024 року, що призведе до висадки на Місяць двох людей 2025 року.

Місію названо на честь богині Артеміди, яка була сестрою-близнюком Аполлона (назва першої американської місячної місії). Передбачається, що "Артеміда" має стати відновленням місячної програми з висадженням американських астронавтів на поверхню природного супутника Землі.

Місія планується в 2025 році, хоча багато експертів вважають, що тимчасові рамки, ймовірно, зрушать.

Тим часом американський супутник-шпигун запущений на орбіту із Санта-Барбари.

Засекреченого супутника для Національного розвідувального управління США було виведено на орбіту 24 вересня ракетою Delta 4 Heavy компанії United Launch Alliance з бази космічних сил Ванденберг в окрузі Санта-Барбара (штат Каліфорнія).


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець НептунаТелескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець Нептуна
Вчені розповіли, як з'явилися перші континенти ЗемліВчені розповіли, як з'явилися перші континенти Землі
Вчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фотоВчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фото
Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстаньНаступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань
Вчені виявили найближчу до Землі чорну діруВчені виявили найближчу до Землі чорну діру
Блок рекламы


Похожие новости
Виправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASAВиправлення неполадок ракети місії «Артеміда» може тривати кілька тижнів – NASA
Американська місячна ракета "Артеміда" знову не стартувалаАмериканська місячна ракета "Артеміда" знову не стартувала
Блискавка влучила у стартовий майданчик ракети для польоту на Місяць — чи відбудеться запускБлискавка влучила у стартовий майданчик ракети для польоту на Місяць — чи відбудеться запуск
Фрагменти китайської ракети-носія впали неподалік острова БорнеоФрагменти китайської ракети-носія впали неподалік острова Борнео
Частина гігантської китайської ракети впаде на землю в неділю: що відомоЧастина гігантської китайської ракети впаде на землю в неділю: що відомо
Німецький стартап знайшов спосіб боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріальними інфекціямиНімецький стартап знайшов спосіб боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріальними інфекціями
Нова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій ГвіаніНова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані
Астрономи виявили кратер від загадкової ракети, яка врізалася у МісяцьАстрономи виявили кратер від загадкової ракети, яка врізалася у Місяць
НАСА: знову невдача із прототипом нової місячної ракетиНАСА: знову невдача із прототипом нової місячної ракети
Rocket Lab успешно провела первый пуск ракеты с новой стартовой площадки Pad BRocket Lab успешно провела первый пуск ракеты с новой стартовой площадки Pad B
Последние новости
Подгружаем последние новости