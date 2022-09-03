Американська місячна ракета "Артеміда" знову не стартувала

NASA зупинила зворотний відлік та відклала заправку гігантської ракети нового покоління для випробувального польоту на Місяць без екіпажу. Вдруге за п'ять днів старт було відкладено через технічні проблеми, повідомляє “Голос Америки” .

Ракета Space Launch System заввишки з 32-поверховий будинок, з капсулою "Оріон" мала стартувати з мису Канаверал о 18:17 за Грінвічем і дати початок новій амбітній програмі космічного агентства США під назвою "Артеміда: з Місяця на Марс". Все це відбувається через 50 років після закінчення місячної космічної програми "Аполлон".

Попередню спробу запуску було зупинено на вимогу інженерів у понеділок. NASA повідомляє, що з того часу технічні фахівці проблеми усунули.

Погода є додатковим фактором, який не залежить від NASA. Згідно з прогнозами космічних сил США , ймовірність сприятливих умов на мисі Канаверал протягом двогодинного суботнього вікна становила 70%.

На світанку групи «на старті» розпочали тривалий і ретельний процес заповнення паливних баків основного ступеня ракети кількома сотнями тисяч галонів сильно охолодженого рідкого кисню та рідкого водневого палива. Інженери припинили завантаження рідкого водню близько 7:30 ранку приблизно через годину після початку цього складного процесу, щоб усунути витік.

За попередніми даними, старт ракети перенесено наступного тижня.

Минулого понеділка пуск було відкладено через технічні проблеми з охолодженням одного з двигунів.

Місія "Артеміда-1" передбачає перший політ, як ракети, так і місячної капсули "Оріон", побудованих за контрактами NASA з Boeing та Lockheed Martin Corp.

Місію названо на честь богині, яка була сестрою-близнюком Аполлона (назва першої американської місячної місії). Передбачається, що "Артеміда" має стати відновленням місячної програми з висадженням американських астронавтів на поверхню природного супутника Землі.

Місія планується в 2025 році, хоча багато експертів вважають, що тимчасові рамки, ймовірно, зрушать.

Дванадцять астронавтів ходили Місяцем під час шести місій «Аполлон» з 1969 по 1972 рік, тих єдиних космічних польотів, у яких людство досягло поверхні Місяця. Проте «Аполлон», народжений внаслідок радянсько-американських космічних перегонів під час холодної війни, був менш орієнтований на науку, ніж «Артеміда».

Нова «місячна програма» залучила ряд комерційних партнерів, таких як SpaceX, а також космічні агентства Європи, Канади та Японії, щоб, зрештою, створити довгострокову міжнародну місячну базу, яка, у свою чергу, стане «трампліном» для ще більш амбітні польоти людини на Марс.

Стрес-тест для космічного корабля

Відрив космічного корабля SLS-Orion від землі – перший ключовий крок. Його перший політ призначений для того, щоб випробувати апарат масою 5,75 мільйона фунтів (понад 2,5 тисячі тонн), перевірити його конструктивні обмеження та довести, що космічний корабель підходить для польотів астронавтів.

Якщо місія увінчається успіхом, політ «Артеміда -2» (Artemis II) з екіпажем навколо Місяця і назад може відбутися вже в 2024 році, а ще через кілька років, перша в рамках програми, висадка на Місяць астронавтів («Артеміда -3»). »(Artemis III)), одним з яких має бути жінка.

Оголошена найпотужнішою і найскладнішою ракетою у світі, SLS є найбільшою новою системою вертикального запуску, з тих, що НАСА створювало з часів Сатурна-V «епохи Аполлона».

За винятком труднощів, що виникли в останню хвилину, суботній зворотний відлік має закінчитися запуском чотирьох основних двигунів РС-25 і двох твердопаливних прискорювачів, що створюють тягу в 8,8 млн. фунтів, що приблизно на 15% більше, ніж у Сатурна-V. Після цього, космічний корабель спрямує вгору.

Приблизно через 90 хвилин, після запуску, верхній ступінь ракети виведе «Оріон» з навколоземної орбіти і відправить його в 37-денний політ, в ході якого він опиниться в межах 60 миль від поверхні Місяця, а потім пролетить 40 000 миль (64 374 км ) за межами Місяця і повернеться на Землю. Очікується, що капсула приземлиться у Тихому океані 11 жовтня.

Хоча на борту немає людей, «Оріон» нестиме змодельований екіпаж із трьох осіб – одного чоловіка та двох жіночих манекенів, оснащених датчиками для вимірювання радіації та різних стресів, з якими можуть зіткнутися справжні астронавти.

Головна мета місії – перевірити довговічність теплозахисного екрану «Оріона» після повернення з місячної орбіти під час входу в атмосферу, коли він зіткнеться із земною атмосферою на швидкості 24 500 миль на годину (39 429 км/год), або у 32 рази більше, - набагато швидше, ніж частіші повторні входи в атмосферу капсул, що повертаються з навколоземної орбіти.

Теплозахисний екран спроектований так, щоб витримувати тертя при вході в атмосферу, що, як очікується, підвищить температуру зовні капсули майже до 5000 градусів за Фаренгейтом (2760 за Цельсієм).

Після більше десяти років розробки, з роками затримок та перевитрати бюджету, космічний корабель SLS-Orion зараз коштує НАСА щонайменше 37 мільярдів доларів. Управління генерального інспектора НАСА прогнозує, що до 2025 року загальні витрати на програму Артеміда (Artemis) складуть 93 мільярди доларів.

НАСА позиціонує програму як благонамірне дослідження космосу, створюючи десятки тисяч робочих місць та мільярдний бізнес.