Ракета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабель

Корабель доставить на МКС важливі вантажі.

Ракета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабель
Ракета-носій Antares вивела на орбіту космічний корабель
© Південне

7 листопада з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний запуск ракети-носія Antares. Вона вивела на орбіту автоматичний вантажний космічний корабель Cygnus, повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

На борту корабля знаходиться 3729 тонн корисного вантажу для Міжнародної космічної станції.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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