Ракета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабель

7 листопада з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний запуск ракети-носія Antares. Вона вивела на орбіту автоматичний вантажний космічний корабель Cygnus, повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

На борту корабля знаходиться 3729 тонн корисного вантажу для Міжнародної космічної станції.