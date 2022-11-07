2022-11-07
Ракета Antares з українськими комплектуючими успішно вивела на орбіту вантажний корабель
Корабель доставить на МКС важливі вантажі.
Ракета-носій Antares вивела на орбіту космічний корабель© Південне
7 листопада з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний запуск ракети-носія Antares. Вона вивела на орбіту автоматичний вантажний космічний корабель Cygnus,
На борту корабля знаходиться 3729 тонн корисного вантажу для Міжнародної космічної станції.
Фаїна Вауліна, ZN.ua