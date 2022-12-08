Корабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні Місяця

Космічний корабель "Оріон", який здійснив обліт Місяця, передав на Землю детальні знімки супутника нашої планети. Знімки були отримані за допомогою камери високої роздільної здатності, яка насправді є модифікованою GoPro Hero 4, повідомляє Engadget .

Камера встановлена зверху сонячних панелей апарату. На знімках можна побачити сам космічний корабель, який облітає Місяць, а також великий план супутника планети.

Як зазначає видання, перші знімки, отримані «Оріоном» під час проходження повз Місяць, трохи зернисті, мабуть тому, що були зроблені за допомогою оптичної камери, а не GoPro. Останні фотографії відрізняються неймовірною точністю.