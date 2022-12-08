Корабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні Місяця

Корабель уже облетів супутник Землі та повертається на планету, інформує ZN.ua.

Корабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні Місяця
"Оріон" зробив знімки поверхні Місяця
© NASA

Космічний корабель "Оріон", який здійснив обліт Місяця, передав на Землю детальні знімки супутника нашої планети. Знімки були отримані за допомогою камери високої роздільної здатності, яка насправді є модифікованою GoPro Hero 4, повідомляє Engadget.

Камера встановлена зверху сонячних панелей апарату. На знімках можна побачити сам космічний корабель, який облітає Місяць, а також великий план супутника планети.

Як зазначає видання, перші знімки, отримані «Оріоном» під час проходження повз Місяць, трохи зернисті, мабуть тому, що були зроблені за допомогою оптичної камери, а не GoPro. Останні фотографії відрізняються неймовірною точністю.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Корабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні МісяцяКорабель «Оріон» зробив детальні знімки поверхні Місяця
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