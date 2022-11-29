Корабель "Оріон" встановив новий рекорд

Корабель "Оріон", запущений у рамках місії "Артеміда", встановив новий рекорд. Він досяг максимальної відстані від Землі, якої колись досягав апарат, призначений для транспортування людей, повідомляє New Atlas.

Попередній рекорд встановив "Аполлон 13" 15 квітня 1970 року. Тепер же «Оріон» без екіпажу на борту досяг відстані 432 200 кілометрів від Землі. Він також передав на планету знімок, на якому можна побачити сам корабель, Землю та Місяць.