Виробник Bayraktar оснастить БПЛА ракетами для боротьби з іншими безпілотниками та літаками

Турецький виробник бойових безпілотників Baykar планує оснастити БПЛА Bayraktar TB2 і Ak?nc? ракетами класу «повітря-повітря», що дозволить їм протистояти таким беспілотникам як камікадзе Shahed-136 та навіть літакам, розповів в інтерв’ю dpa генеральний директор компанії Халук Байрактар.

«Незабаром наші Bayraktar TB2 і Ak?nc? матимуть ракети «повітря-повітря»; не тільки для ураження безпілотників, але й інших ворожих літаків... ми проводимо наші випробування», — цитує його турецьке видання Daily Sabah .

Під час виставки SAHA Expo цього тижня компанія підписала контракт із турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками.

Генеральний менеджер Roketsan Мурат Ікінчі під час підписання договору заявив, що використання ракет Sungur з безпілотних літальних апаратів «змінить ситуацію».

Інтеграція таких ракет до бойових безпілотників Ak?nc? та Bayraktar TB2 може призвести до створення концепції недорого повітряного патрулювання для усунення таких загроз, як ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включаючи безпілотники-камікадзе.

За словами Байрактара, іранські дрони-камікадзе повільні, шумні та розгорнуті на низькій висоті, що робить їх «легкими цілями».