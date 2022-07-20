Німецький стартап знайшов спосіб боротьби зі стійкими до антибіотиків бактеріальними інфекціями

Оскільки хвороботворні бактерії швидко вчаться захищатися від антибіотиків, деякі вчені звертаються до біологічної зброї для боротьби з ними: спеціалізованим вірусам, що вбивають бактерії - бактеріофагам або фагам, пише Science.

Спроби використовувати фаги у боротьбі з бактеріальними інфекціями робилися ще понад сто років тому, проте медицина відмовилася від них після появи антибіотиків.

Одна з причин відмови: культивування фагів за традиційною технологією — це дорогий, складний та потенційно небезпечний процес, адже щоб отримати достатню кількість фагів, спочатку потрібно в лабораторних умовах культивувати патогенні бактерії. Потім вони піддаються впливу фагів, раніше виділених із тих самих патогенів. Після того, як ці фаги починають розмножуватися в бактеріях, їх відфільтровують.

Група дослідників з Німеччини пропонує більш швидкий та чистий спосіб виробництва фагів. Їх метод, який вони називають «фабрикою», виробляє фаги без необхідності культивування хвороботворних бактерій, проти яких вони спрямовані, і дозволяє швидко налаштовувати віруси, щоб адаптувати їх до конкретних інфекцій, стійких до антибіотиків.

Для багатьох клініцистів виробництво фагів досі здається брудним чи навіть «містичним» процесом, каже Гіл Грегор Вестмайєр, лікар та інженер-біолог із Мюнхенського технічного університету (TUM). Він керував дослідженням, звіт про який було опубліковано минулого тижня у журналі Cell Chemical Biology.

Суть нової технології в тому, що вчені навчили екстракти невинної кишкової палички виробляти віруси, спрямовані проти інших бактерій, збудників пневмоній та чуми. У віруси вбудовують "правильну" ДНК фага. “По суті це цілий процес персоналізованого лікування фагами, — каже Вестмайєр. — Єдине, що нам не вдалося зробити, — вилікувати конкретного пацієнта, від якого ми виділили збудник. Але ми “лікували” певні бактерії фагами у нашій лабораторії”.

Стартап, заснований членами команди TUM, спрямований на розширення бібліотеки фагів, здатних впоратися з особливо небезпечними бактеріальними інфекціями, стійкими навіть до антибіотиків останньої надії.