2023-02-24
Вчений вважає, що знайшов невідомий ескіз Мікеланджело
Це малюнок фрески з Сікстинської капели.
Знайдено невідомий ескіз малюнка із Сікстинської капели© Ny?rl?rinczi Vikt?ria/Wikimedia
Мистецтвознавець стверджує, що знайшов малюнок червоною крейдою, який Мікеланджело Буонарроті використовував під час роботи над фрескою у Сікстинській капелі, повідомляє
Джоаннідес – почесний професор історії мистецтв зі Стенфорда, планує опублікувати своє дослідження у журналі The Burlington Magazine. Він вважає, що малюнок оголеного чоловіка пов'язаний з однією з фігур, що борються зі змієм.
Фаїна Вауліна, ZN.ua