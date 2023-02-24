Вчений вважає, що знайшов невідомий ескіз Мікеланджело

Це малюнок фрески з Сікстинської капели.

Вчений вважає, що знайшов невідомий ескіз Мікеланджело
Знайдено невідомий ескіз малюнка із Сікстинської капели
© Ny?rl?rinczi Vikt?ria/Wikimedia

Мистецтвознавець стверджує, що знайшов малюнок червоною крейдою, який Мікеланджело Буонарроті використовував під час роботи над фрескою у Сікстинській капелі, повідомляє The Art Newspaper. За словами Пола Джоаннідеса, малюнок є ескізом до «Поклоніння мідному змію».

Джоаннідес – почесний професор історії мистецтв зі Стенфорда, планує опублікувати своє дослідження у журналі The Burlington Magazine. Він вважає, що малюнок оголеного чоловіка пов'язаний з однією з фігур, що борються зі змієм.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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