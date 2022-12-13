Тепер офіційно: «Джеймс Вебб» знайшов найдавніші галактики

Вчені змогли підтвердити, що галактики, які нещодавно виявив телескоп «Джеймс Вебб», є найдальшими та найдавнішими з відомих на даний момент. Вони утворилися 13,4 мільярда років тому, лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, повідомляє Science Alert.

«Вперше ми виявили галактики [які з'явилися] лише через 350 мільйонів років після Великого вибуху, і ми можемо бути абсолютно впевнені у їхніх фантастичних відстанях. Знайти ці ранні галактики на таких красивих зображеннях — це особливий досвід», — заявив астроном Брант Робертсон з Каліфорнійського університету в Санта-Круз.