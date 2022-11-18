«Джеймс Вебб» знайшов дві найдальші та найстаріші галактики

NASA заявило про те, що телескоп «Джеймс Вебб» виявив раніше приховані галактики раннього Всесвіту, одна з яких, ймовірно, сформувалася через 350 мільйонів років після Великого вибуху, повідомляє The Guardian.

За словами астрономів, якщо ці відкриття підтвердяться, ці скупчення зірок можуть побити рекорд галактик, які виявив телескоп «Хаббл». Йому вдалося знайти рекордсмена - галактику, що сформувалася через 400 мільйонів років після Великого вибуху.